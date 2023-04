FC Nantes - Toulouse : Genesio (Stade Rennais) a choisi son camp pour la finale

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Alors que le FC Nantes et Toulouse s'affrontent ce samedi (21h) en finale de la Coupe de France, tous les Rennais supporteront les Toulousains lors de cette finale. La raison ? En cas de sacre, le Téfécé pourrait être privé de Ligue Europa en raison du règlement de l'UEFA sur la multipropriété des clubs. Le billet qualificatif pour la phase de poules de la C3 pourrait alors revenir au sixième de Ligue 1, place occupée actuellement par le Stade Rennais.

"Tous les Rennais sont derrière Toulouse"

Présent ce vendredi en conférence de presse en marge de la réception du SCO d'Angers, l'entraîneur rennais, Bruno Genesio, a confirmé que tout Rennes était derrière le TFC lors de cette finale. "Je crois que tous les Rennais sont derrière Toulouse. Honnêtement, les deux entraîneurs sont des gars que j’apprécie énormément. Je n’aime pas souhaiter du mal aux gens et aux équipes, que le meilleur gagne. Si c’est Toulouse et que ça nous permet d’être qualifiés en terminant sixièmes, tant mieux, mais c’est encore loin d’être acté. J’ai vu que c’était arrivé une fois aux équipes de Red Bull et qu’ils avaient réussi à trouver une parade. On est encore loin de ça. Le mieux pour nous c’est de finir dans les cinq premiers."

🎙 𝗕𝗿𝘂𝗻𝗼 𝗚𝗲𝗻𝗲𝘀𝗶𝗼 et 𝗙𝗹𝗮𝘃𝗶𝗲𝗻 𝗧𝗮𝗶𝘁 étaient en conférence de presse cet après-midi avant #SRFCSCO. — Stade Rennais F.C. (@staderennais) April 28, 2023

Pour résumer Le coach de Rennes, Bruno Genesio, et tous les Rennais supporteront les Toulousains lors de la finale de Coupe de France entre le FC Nantes et Toulouse, qui aura lieu ce samedi (21h) au Stade de France.

