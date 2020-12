Stade Rennais : Julien Stéphan a identifié le mal du club, Raphinha n’y est pas étranger !

Le coup de gueule de Benjamin Bourigeaud, la moue de Julien Stéphan… Samedi dernier, la défaite du Stade Rennais, face au RC Lens (0-2), a causé des remous chez les Bretons. Après quatre mauvais résultats (un nul, trois défaites) en Ligue 1, les Rouge et Noir sont en crise.

Une panne offensive qui interroge

Et sur ces dernières sorties en Ligue 1, le Stade Rennais a inscrit un seul but. Pourtant, les dirigeants bretons ont fait de gros efforts à l’intersaison pour se renforcer sur le front de l’attaque (Guirassy, Doku, Terrier). Mais, une crise de confiance touche l’ensemble de l’effectif devant le but. Sur les 68 derniers tirs tentés en Ligue 1, les Bretons n’en ont converti qu’un seul par un but (Hunou, à Strasbourg) ! Une statistique qui en dit long sur les manques actuels…

Cette stat Opta qui résume le jeu du #SRFC en ce moment: il n'a converti en but qu'un seul de ses 68 derniers tirs en L1. Après avoir trouvé le chemin des filets 2 fois lors des 3 précédents. Rennes est resté muet lors de 3 de ses 4 derniers matches en L1. @ROUGEmemoire — Lechevestrier Julien (@Jlechevestrier) December 6, 2020

Les supporters enragent du départ de Raphinha !

Les supporters rennais ont trouvé une raison à ce manque de justesse devant le but : Raphinha ! À la toute fin du mercato, le Brésilien a rejoint Leeds (Premier League) pour 17 millions d’euros. En feu lors des premières journées de Ligue 1, l’ex-élément du Sporting Portugal était en train d’éclore et de confirmer son immense potentiel. Désormais, c’est au jeune Jérémy Doku (18 ans) de faire oublier l’ancien chouchou du Rhoazon Park.