D'ores et déjà éliminés de la Ligue des Champions après leurs défaites face à Séville et Chelsea, Krasnodar et le Stade Rennais s'affrontent ce mercredi soir en Russie pour la « finale » pour la 3e place synonyme de Ligue Europa. Après le 1-1 au Roazhon Park au match aller, les hommes de Julien Stéphan ont besoin d'une victoire à Krasnodar pour assurer leur printemps européen alors qu'une défaite peut les condamner à la 4e place.

La finale pour la 3e place sur Téléfoot et RMC Sport

La rencontre entre les Russes et les Bretons sera à suivre dès 18h55 sur Téléfoot ou sur RMC Sport 1 et RMC Sport UHD. Si vous souhaitez suivre le match en streaming sur RMC Sport et directement par internet, c'est aussi possible ICI. Si vous préférez Téléfoot, c'est ICI que ça se passe.