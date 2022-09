Larnaca - Stade Rennais : Genesio retient avant tout les trois points et reconnait un mauvais début de saison

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Grâce à un but de Lorenz Assignon dans le temps additionnel, le Stade Rennais a arraché ce jeudi la victoire sur la pelouse de Larnaca (2-1), lors du premier match de poules de la Ligue Europa. Après la rencontre, l'entraîneur rennais, Bruno Genesio, était surtout satisfait de rentrer à la maison avec les trois points.

Podcast Men's Up Life

"On fait un début de saison qui n’est pas conforme à ce que l’on attend en termes de points et de jeu"

"Gagner à l’extérieur en coupe d’Europe, ce n’est jamais facile. Je retiens le fait que l’on a essayé jusqu’à la fin et finalement on a été récompensé de notre état d’esprit. C’est une nouvelle fois un joueur venu du banc qui est décisif. Ça montre que ce groupe est bien vivant et qu’il continue sur la lancée de la saison dernière au niveau de l’état d’esprit et des efforts qui sont faits les uns pour les autres. On fait un début de saison qui n’est pas conforme à ce que l’on attend en termes de points et de jeu. (...) On sait l’importance des victoires à l’extérieur, ça nous lance de la meilleure des manières. On est tous lucides, on doit améliorer beaucoup de choses mais je suis content d’avoir pris les trois points, c’était l’essentiel. Il y a une âme dans ce groupe, il y a de la solidarité. Pour travailler, il n'y a rien de mieux que de gagner ce genre de match dans ces conditions. Ça donne la confiance qui nous manque un peu."

[#AEKSRFC]



💬 𝗕𝗿𝘂𝗻𝗼 𝗚𝗲𝗻𝗲𝘀𝗶𝗼 : "On a été récompensé de notre état d'esprit."



Découvrez la réaction du coach à l'issue de la victoire des Rennais sur le terrain de l'AEK Larnaca. ⤵ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 8, 2022

Pour résumer L'entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio, n'a pas retenu que du positif du succès décroché par les siens sur la pelouse de Larnaca (2-1), lors du premier match de poules de la Ligue Europa.

Fabien Chorlet

Rédacteur