Le Stade Rennais dompte le Panathinaïkos, Toulouse réalise l’exploit contre Liverpool

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Idéalement lancé par un coup-France de Fabian Rieder (9’), le Stade Rennais s’est mis en difficulté tout seul face au Panathinaïkos dans sa poule de Ligue Europa avec l’exclusion de Jeanuël Belocian et le penalty offert à Ioannidis (34’). Heureusement, les hommes de Bruno Genesio ont de la reprise et l’ont montré en prenant le meilleur sur les Grecs (3-1) pour s’envoler grâce à Ibrahim Salah (65’) et un penalty de Ludovic Blas (70’).

Rennes peut plier le suspense

Les Rouge et Noir gardent la pole dans cette poule (9 pts) et devancent Villarreal (6 pts), qui a retourné le Maccabi Haïfa sur la fin (1-2). Rennes va recevoir le sous-marin jaune lors de la prochaine journée.

Auteur d’un excellent tifo Jean-Claude Dusse, les Ultras du Toulouse FC espérait que « sur un malentendu » ça pouvait marcher face à Liverpool ce jeudi… Et ça l’a fait au Stadium avec une victoire magique (3-2) sur des buts d’Aaron Donnum (36’), Thijs Dallinga (57’) et Franck Magri (76’). Les Reds se sont vus refuser l’égalisation par la VAR à la 90’+8. Les Violets sont seconds de leur groupe (7 pts) et profitent de la victoire de LASK sur l’Union Saint-Gilloise (3-0) pour se placer sur la voie du barrage en février.

ILS L'ONT FAIT !!!



APRÈS NAPLES EN 1986, UNE NOUVELLE LÉGENDE TOMBE AU STADIUM !!! LES REDS DE LIVERPOOL SONT RENVERSÉS PAR NOS PURPLES !! 🔥🔥🔥#DeboutToujours 😈 pic.twitter.com/RSK4BtGczI — Toulouse FC (@ToulouseFC) November 9, 2023

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life