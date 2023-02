Le Stade Rennais éliminé, la Ligue 1 reste aux portes des huitièmes de Ligue Europa !

FOLIE

Malgré sa victoire (2-1), le Stade Rennais est sorti aux penaltys face au Shakthar Donetsk aux portes des huitièmes de finale de la Ligue Europa. Les Rouge et Noir rejoignent le FC Nantes et Monaco, éliminé plus tôt dans la soirée... Il n'y a plus de clubs français en C3.