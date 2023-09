Ligue Europa : le Stade Rennais se balade, Toulouse ramène un bon nul de Belgique

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Le Stade Rennais et Toulouse, qui affrontaient respectivement le Maccabi Haïfa et l'Union Saint-Gilloise, débutaient ce jeudi leur campagne de Ligue Europa. Dominateur de la tête et des épaules, Rennes a remporté son match (3-0) grâce à des buts de Ludovic (1e), Adrien Truffert (31e) et Bertug Yildirim (55e). De son côté, le Téfécé a ramené un match nul de Belgique (1-1), Mohamed Amoura (69e) ayant répondu à l'ouverture du score toulousaine de Thijs Dallinga (45+3e s.p.). Ce sont des débuts plutôt bons pour les clubs français en C3.

🏁 C'est terminé !



Démonstration de force des Rouge et Noir qui débutent parfaitement cette campagne européenne. 🔥#SRFCMAC 3-0 pic.twitter.com/X7qzMCTsOu — Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 21, 2023

