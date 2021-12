Ligue 1 : à la pause, l’OGC Nice surprend le Stade Rennais, les Girondins tiennent le nul

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Christophe Galtier attendait un réveil de ses troupes après avoir eu une franche explication avec elles durant la semaine, à la mi-temps du match à Rennes, il a de quoi être satisfait ! En effet, ses Aiglons mènent 1-0 grâce à un but de Dolberg sur pénalty à la 19e.

A Troyes, l’ESTAC a ouvert le score par Chavalerin à la 29e contre Bordeaux mais les Girondins ont égalisé dans la foulée sur un contre son cap de Salmier. A Saint-Symphorien, le FC Metz domine largement (3-0, buts de Sarr, Jenz c.s.c. et Boulaya en 14 minutes, de la 5e à la 19e) un autre mal-classé, Lorient. Pas de but à la pause entre Angers et Clermont.

⚽️ L'avantage de l'@estac_officiel n'aura pas duré longtemps. Yoann Salmier dévie le ballon dans son propre but, les @girondins égalisent.#ESTACFCGB pic.twitter.com/uVkhG1p0G4 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) December 12, 2021