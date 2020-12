Ligue 1 : OGC Nice – Stade Rennais, les compos probables

Remplaçant de Patrick Vieira à la tête de l'OGC Nice, Adrian Ursea compose avec de nombreux absents et incertains face au Stade Rennais. Dante absent pour de longs mois, l'ancien adjoint n'est pas sûr de pouvoir compter sur Myziane Maolida, Kasper Dolberg, Pierre Lees-Melou et Youcef Atal, tous victimes de pépins physiques et dont la situation n'a jamais vraiment été clarifiée.

Des retours attendus à Rennes

Côté breton, c'est aussi un peu compliqué actuellement mais Julien Stéphan devrait enregistrer quelques retours importants. Alfred Gomis, Gerzinho Nyamsi et Martin Terrier sont attendus. Nayef Aguerd sera là. Reste à l'infirmerie : Serhou Guirassy, Daniele Rugani, Jonas Martin et Romain Del Castillo.

Nice : Benitez – Daniliuc (ou Bambu), Danilo, N'Soki – Lotomba, Boudaoui, Schneiderlin (cap.), H.Kamara – M.Lopes, Gouiri, Reine-Adélaïde.

Rennes : Gomis – H.Traoré, Da Silva (cap.), Aguerd, Truffert – Camavinga, N'Zonzi – Doku, Bourigeaud, Tait (ou Terrier) – Hunou.