Ligue 1 : Rennes – Metz, les compos probables et les absents

Football Club Stade Rennais : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Bretons

Julien Stéphan doit composer avec une belle liste d'absents pour Rennes – Metz. En plus des joueurs sur le flanc depuis longtemps (Guirassy, Rugani, Martin, Gomis, Del Castillo), Faitout Maouassa a été victime d'une luxation de l'épaule dimanche à Lorient. Il est forfait.

Les absents du côté de Rennes : Guirassy (cheville), Rugani (déchirure), Martin (reprise), Gomis (articulaire), Del Castillo (musculaire), Maouassa (luxation épaule), Tait (dos).

Maouassa, nouvel absent rennais

Côté Metz, Frédéric Antonetti n'est pas en reste... Et les Grenats sont frappés par trois suspensions importantes (Oukidja, Delaine, Maïga). A l'infirmerie, on retrouve Opa Nguette victime d'un pépin musculaire contre Lens en plus des absents du match précédent : Pajot, N'Doram, Udol, Niane. On va voir de nouvelles têtes au Roazhon Park.

Les absents du côté de Metz : Oukidja, Delaine, Maïga (suspendus), Pajot (tendon d'Achille), N'Doram (tendon d'Achille), Udol (ménisque), Niane (genou), Nguette (musculaire).

Rennes : Salin – H.Traoré, Da Silva (cap.), Aguerd, Truffert – Nzonzi – Doku, Camavinga, Bourigeaud, Terrier – Niang.

Metz : Caillard – Bronn, Kouyaté, Boye (cap.) - Centonze, Angban, Ma.Fofana, Tchimbembé - Boulaya – Yade, Leya Iseka.