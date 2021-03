Ligue 1 : Rennes - Strasbourg, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Pour cette rencontre, le nouvel entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio, peut compter sur les retours de suspension de Jonas Martin et Hamari Traoré. Romain Salin, touché aux abdominaux, est lui toujours absent. Clément Grenier est incertain.

Les absents du côté de Rennes : Salin (abdos), Grenier (incertain).

Des retours de suspension en pagaille

Stade Rennais Credit Photo - Icon Sport

Côté Alsacien, Mohamed Simakan, Lebo Mothiba et Alexander Djiku sont blessés. Mais Ibrahima Sissoko, de retour de suspension, et Jean-Eudes Aholou, non qualifié lors de la victoire face à l'AS Monaco (1-0), seront bien présents. Blessé de longue date, Matz Sels pourrait faire son retour dans le groupe comme Thierry Laurey l'avait suggéré la semaine passée. Et dans le onze ?

Les absents du côté de Strasbourg : Djiku (adducteurs), Mothiba (en reprise), Simakan (genou).

Rennes : Gomis - Traoré, Da Silva (cap.), Aguerd, Truffert - Nzonzi, Camavinga, Bourigeaud ou Grenier - Doku, Guirassy, Terrier.

Strasbourg : Kawashima ou Sels – Guilbert, Mitrovic (cap.), Djiku, Caci – Sissoko, Aholou, Liénard – Thomasson – Ajorque, Diallo.