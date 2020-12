Ligue 1 : Stade Rennais – RC Lens, les compos (Camavinga et Ganago sur le banc)

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Deux petites surprises dans les compositions des deux formations. D'un côté, Eduardo Camavinga démarre sur le banc à Rennes alors que Franck Haise a préféré aligner Arnaud Kalimuendo dans l'attaque du RC Lens au détriment d'Ignatius Ganago.

Stade Rennais : Salin - Traoré, Da Silva, Nyamsi, Truffert - Nzonzi, Léa-Siliki, Bourigeaud – Del Castillo, Tait, Hunou.

RC Lens : Leca - Haidara, Bade, Gradit - Sylla, Cahuzac, Fofana, Clauss – Kakuta - Sotoca, Kalimuendo.