Ligue des Champions : Stade Rennais – Chelsea, les compos probables

En conférence de presse, Julien Stéphan n'a pas donné beaucoup d'indications sur ce que pourrait être son onze potentiel mais, disposant de quasiment tous ses hommes, à l'exception de Dalbert, suspendu pour avoir récolté un carton rouge à Stamford Bridge lors du match aller et de Daniele Rugani, toujours sur le flanc. On s'attend néanmoins au retour de Steven Nzonzi, ménagé face à Bordeaux. Absent depuis le 19 septembre, Faitout Maouassa, qui a fait son retour dans le groupe breton, ne devrait pas débuter non plus.

Nzonzi de retour dans le onze rennais

Du côté des Blues, Franck Lampard a lui aussi l'embarras du choix. De tous les titulaires potentiels, seul l'américain Christian Pulisic (cuisse) est sur le flanc. Ménagé ce week-end, Thiago Silva fera son retour sur les terrains hexagonaux. L'incertitude porte sur le choix de Kai Havertz, tout juste de retour du Covid et qui pourrait démarrer sur le banc.

Rennes : Gomis – Traoré, Da Silva (cap.), Aguerd (?), Truffert – Bourigeaud, Nzonzi, Camavinga – Doku, Guirassy, Terrier.

Chelsea : E.Mendy – Azpilicueta (cap.), Zouma, T.Silva, Chillwell – Kanté, Jorginho, Mount – Ziyech, Abraham, Hudson-Odoi.