Maccabi Haïfa - Stade Rennais : la réaction de Stéphan après la victoire rennaise

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Grâce notamment au premier but de Martin Terrier depuis 11 mois, le Stade Rennais a dominé ce jeudi le Maccabi Haïfa (3-0), à l'occasion de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue Europa. Avec cette quatrième victoire, les Rennais se qualifient pour la phase finale de la C3. En conférence de presse d'après-match, Julien Stéphan, qui dirigeait ce jeudi son deuxième match à la tête du Stade Rennais, s'est montré satisfait après le succès et la qualification de son équipe.

"L’objectif de la qualification est rempli"

"L’objectif est rempli. C’était un match sérieux et appliqué de l’ensemble du groupe. Il ne fallait pas tomber dans la déconcentration et faire attention aussi au contexte. Il fallait rester très éveillés. On a très vite vu qu’il y avait une différence entre les deux équipes, notamment liée à la coupure qu’ils ont eue. C’était physiquement difficile pour eux, ils ont donc choisi de se mettre très bas et de procéder par quelques contres. Il fallait de la patience, du rythme et de la qualité collective pour réussir à marquer ce premier but. On a été intense à la perte du ballon pour tenter de le récupérer rapidement et surtout ne pas les laisser s’exprimer en transitions", a-t-il confié dans des propos rapportés par le site officiel du club Rouge et Noir avant de donner les enseignements qu'il a retenu de cette soirée.

"L’objectif de la qualification est rempli. Ça va nous octroyer le droit de jouer une finale au Roazhon Park dans quinze jours, c’est très positif. Martin Terrier a marqué son premier but depuis son retour de blessure. C’est un deuxième match consécutif où il est décisif puisqu’il a donné la dernière passe sur le but de Benjamin Bourigeaud dimanche. Amine Gouiri enchaîne aussi un deuxième but consécutif. Fabian Rieder met son coup franc, ça va lui faire du bien sur le plan mental. L’ensemble du groupe a répondu aux attentes en termes de sérieux, de discipline et d’envie collective. C’est intéressant mais on est aussi obligé de relativiser par rapport à la forme du moment de l’adversaire. Encore fallait-il pouvoir garder ce sérieux, cette concentration et ce respect sur l’ensemble des 94 minutes."

💬 "C’est intéressant mais on est aussi obligé de relativiser."



Les mots de Coach Stéphan après le succès Rouge et Noir face au Maccabi Haïfa. 🎙#MHFCSRFC — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 30, 2023

Podcast Men's Up Life