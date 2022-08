Monaco – Stade Rennais : les deux équipes se quittent dos à dos

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Les Rennais laissent filer de précieux points cette après-midi. En supériorité numérique depuis la 15e minute, les joueurs de Bruno Genesio n'ont pas su faire mieux que le match nul sur la pelouse de l'AS Monaco. Après une première mi-temps au score nul et vierge, les bretons sont parvenus à ouvrir le score par l'intermédiaire de Gaëtan Laborde (59’). Cependant, ils n'ont pas su garder leur avance et ont été rejoints par l'AS Monaco grâce à un but de Embolo (73’), sur une boulette de Alemdar. Après 90 min les 2 équipes se quittent donc dos à dos.

Score final : 1-1