OGC Nice - Stade Rennais : les compos officielles sont tombées

Dans la course à l'Europe, le Stade Rennais ne peut se permettre de perdre des points cet après-midi à l'Allianz Riviera. Car le LOSC, qui joue à Reims deux heures plus tard, peut prendre six points d'avance à quatre journées de la fin si tout se passe bien pour lui lors de cette 34e journée. Problème, l'OGC Nice n'a battu aucune autre équipe plus souvent que le SRFC (41 fois) dans l'élite. OGCN : Schmeichel - Lotomba, Todibo, Dante (cap.), Bard - Ramsey, Boudaoui, Thuram - Bouanani, Moffi, Laborde.

SRFC : Mandanda - Traoré (cap.), Omari, Theate, Belocian - Ugochukwu, Bourigeaud, Majer - Doku, Gouiri - Kalimuendo. Voici le 1️⃣1️⃣ de l'#OGCNice pour affronter le @staderennais 🔴⚫️#OGCNSRFC #IssaNissa pic.twitter.com/9VmBwA8PKS — OGC Nice (@ogcnice) May 6, 2023

Pour résumer Avec trois points de retard sur le LOSC, 5e et dernier européen, le Stade Rennais n'a pas le droit de commettre un faux pas cet après-midi sur la pelouse de l'OGC Nice. Les Aiglons, qui ont neuf points de retard sur le club breton, n'ont plus grand-chose à jouer.

