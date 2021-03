OL - Stade Rennais (1-0) : en attendant Genesio, ce qu’on retiendra de la défaite rennaise

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les meilleures déclarations de l'année 2020

Philippe Bizeul n’a pas trouvé la bonne formule offensive

Remplaçant au pied levé de Julien Stéphan pour un intérim qui devrait prendre fin rapidement, l’ex-adjoint n’a pas franchement révolutionné le plan de jeu rennais, partant sur un 4-3-3 avec pour seul changement la sortie du capitaine Damien Da Silva, suppléé par Gerzino Nyamsi. Si Rennes a quand même eu quelques temps forts, notamment à la fin, l’équipe bretonne a clairement manqué d’abnégation dans le dernier geste. Anthony Lopes a passé une soirée très tranquille. Serhou Guirassy a été bien serré. Jérémy Doku est toujours aussi peu adroit à la passe ou dans le dernier geste. Quant à Martin Terrier et les remplaçants (Tait, Hunou, Del Castillo), ils n’ont pas fait de différences.

La mauvaise série d’Alfred Gomis se poursuit malgré un bon match

Au Groupama Stadium, le portier sénégalais a été bon. Très bon même en remportant deux duels clés devant Depay (45e+1) et Aouar (76e). Alfred Gomis n’a rien pu faire sur le but mais sa série noire se poursuit. Rennes n’a gagné qu’un seul match avec son gardien n°1. Lui-même reste sur une terrible série de 1 victoire en 23 matches...

Eduardo Camavinga, un niveau vraiment inquiétant

Comme Julien Stéphan, Philippe Bizeul avait choisi de laisser l’international tricolore sur le banc, lui préférant Clément Grenier et Jonas Martin aux côtés de Steven Nzonzi. Si on pensait que Camavinga remettrait du punch au milieu à son entrée en jeu, c’est tout l’inverse qui s’est produit. La pépite de 18 ans est en difficulté, se fait promener et perd des ballons faciles. Sa confiance est dans les chaussettes...