OL – Stade Rennais : Traoré est écœuré par le scénario

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

L’OL a réalisé une belle remontée ! Alors qu'ils étaient menés, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont renversé le Stade Rennais en seconde période pour s’imposer sur le score de 3 à 1. Les Bretons perdent 3 points dans la course à l’Europe, les regrets sont là les hommes de Bruno Génésio. Le capitaine du Stade Rennais, Hamari Traoré n’a pas maché ses mots après le match des siens.

"On ne peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes"

« On a bien entamé le match, on les a mis sous pression, on a bien pressé. Après, je pense qu’on est resté sur le match qu’on a fait en première mi-temps. Sur la fin, on s’est sabordé nous-mêmes, on n’a pas le droit de déjouer comme ça. On ne peut s’en vouloir qu’à nous-mêmes. On leur a donné des ballons faciles, on les a remis dans le match. Maintenant, il faut faire mieux, on n’a pas le droit de se saborder comme ça, le résultat est logique, je suis très déçu », a regretté le latéral droit international malien au micro de Prime Video.