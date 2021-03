OM - Stade Rennais (1-0) : Genesio a ramené un regret et une ambition du Vélodrome

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Deux nouveaux entraîneurs s'affrontaient hier soir au Vélodrome, une première depuis que la D1 est devenue L1. Au terme d'une partie équilibrée où les deux équipes ont joué de manière fébrile, la chance a souri à l'OM, qui a marqué à la 88e minute grâce à ses remplaçants (avant-dernière passe de Dario Benedetto, passe décisive de Luis Henrique, but de Michaël Cuisance). En conférence de presse, Bruno Genesio a regretté d'avoir perdu sur un contre alors qu'il jouait à l'extérieur. Mais il reste optimiste pour la suite des événements.

"La 5e place reste possible"

"Le premier sentiment, c'est la déception. On ne méritait pas de perdre, le nul aurait été plus équitable sur la physionomie du match. Il faut se projeter sur le prochain match, positiver sur ce qui a bien marché et travailler sur ce qu'on peut améliorer. On a eu plus de variété dans l'animation offensive, on a attaqué en nombre. On peut regretter de s'être fait contrer à l'extérieur."

"J'ai vu une équipe qui a essayé d'être conquérante, qui a pris des risques. Mais on a bien vu deux équipes convalescentes, avec très peu de frappes et d'occasions. C'est dommage de ne pas avoir validé ce bon état d'esprit avec un point. J'ai passé un an et demi en Chine, ça a été une expérience enrichissante puis plus difficile du fait de la situation sanitaire. Rentrer et retrouver la L1 est un bonheur, même si j'aurais préféré ne pas commencer par une défaite. Sur l'objectif final de la cinquième ou sixième place, ça reste possible. Ce soir, c'était un match bonus mais il en reste dix. Dans des cycles comme ça, c'est dur de s'en sortir mais on a la qualité pour le faire."