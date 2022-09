OM - Stade Rennais : Mandanda laisse un vibrant message au peuple marseillais, Genesio le remet à sa juste place

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Désormais au Stade Rennais, Steve Mandanda (37 ans) n’a pas manqué son retour à Marseille. Hier, l’ancien gardien de l’OM a reçu une première ovation qu’il a accompagnée en frappant dans ses gants face au virage sud mais les clameurs ont surtout été explosives quand le speaker a scandé son nom à l’annonce des équipes.

« C’était beaucoup d’émotions aujourd’hui, a confirmé Mandanda au micro de Prime Vidéo. Cet accueil fait chaud au cœur, j’ai eu la chance de vivre ça avec l’OM, les supporters. J’y ai passé 15 ans, il y a eu des moments que je n’oublierai jamais. J’ai changé de club, mais mon cœur est marseillais. »

Bruno Genesio, lui, était heureux de l’accueil réservé à son gardien mais ne s’est pas empêché d’ironiser sur son cas. « C’était difficile pour lui car, émotionnellement, il s’est passé beaucoup de choses depuis notre arrivée à l’aéroport jusqu’à l’hôtel et toute cette journée du match, relate Bruno Genesio dans L’Équipe. Même s’il a beaucoup d’expérience, Steve a forcément été touché. Mais il sait gérer. On l’a vu avec son match où il a été très bon, serein. Mais on l’a engagé pour ça ! »