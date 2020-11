PSG – Stade Rennais (3-0) : Ménès sans pitié face au match raté des Bretons, Stéphan reconnaît qu'il y a du boulot

Avec sa verve habituelle, la grande voix du CFC est revenue sur le choc entre le PSG et le Stade Rennais qui n'en a pas vraiment été un. Car malgré un Paris très amoindri, le club breton n'a pas été à la hauteur. « Rennes a perdu assez lamentablement, sans rien essayer, avec un pressing totalement désordonné entre une défense qui recule et un milieu qui presse », a d'abord lâché Ménès.

Assurant que la performance rennaise, rival annoncé d'un PSG handicapé, le « fait désespérer de la Ligue 1 », Ménès a ensuite pointé du doigt les individualités. Notamment les recrues qui ne sont pas à la hauteur. « Des joueurs commencent un peu à piocher, comme la charnière Da Silva-Aguerd qui n’est pas au niveau de son début de saison. Et puis je suis désolé mais Gomis est bien inférieur à Mendy et devant, Doku ne lève jamais la tête et n’a pas encore fait oublier Raphinha. Cela fait beaucoup de choses qui ne vont pas… », estime le consultant.

Stéphan fataliste après une dure semaine

Julien Stéphan, après la rencontre, ne s'est d'ailleurs pas masqué derrière un faux optimisme. Il faut dire que la semaine a été douloureuse... « On a beaucoup de progrès à faire pour pouvoir lutter contre ces équipes-là. On l'a vu cette semaine sur le match de mercredi (contre Chelsea, 0-3) ou le match d'aujourd'hui : même si ce sont deux contenus de match différents, à l'arrivée, ça fait deux lourdes défaites et il y a énormément de choses à corriger », a reconnu le technicien breton.