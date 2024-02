PSG - Stade Rennais : plusieurs surprises dans le onze de Stéphan ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Dans quel état seront les joueurs du Stade Rennais après leur grosse débauche d’énergie contre l’AC Milan jeudi (3-2) ? En plus d’Enzo Le Fée (genou) et Fabian Rieder (pied), Julien Stéphan sera privé d’Azor Matusiwa (suspendu) dans l’entrejeu, et il n’aura donc que Baptiste Santamaria comme milieu défensif de métier.

Bourigeaud encore dans l'axe ?

Selon L’Équipe, le coach du Stade Rennais pourrait donc à nouveau utiliser Benjamin Bourigeaud dans l’axe, sauf surprise (Guéla Doué), et rafraîchir légèrement son onze avec Alidu Seidu, voire Jeanuël Belocian. Martin Terrier (coup au genou droit) est apte, pas Mahamadou Nagida (genou).

Podcast Men's Up Life