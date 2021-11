RC Lens : Loïc Badé tient une vengeance éclatante au Stade Rennais

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Le Stade Rennais poursuit son petit bonhomme de chemin en Ligue Europa Conference. Hier, les hommes de Bruno Genesio ont étiré la belle série du football français en coupes d’Europe en s’imposant petitement contre Mura (1-0). C’est Loïc Badé (21 ans) qui est devenu le héros des Rouge et Noir en marquant l’unique but de la rencontre dans le money time.

Transféré en provenance du RC Lens au mercato estival, le jeune défenseur central était titulaire pour la première fois depuis son exclusion à Arnhem (2-1, le 30 septembre), et s'est bien remis en selle. « Techniquement sûr, il a aussi été dominateur sur le plan défensif dans le domaine aérien et les duels, avec dureté et maîtrise », a analysé L’Équipe en lui attribuant la note de 7/10.

Badé, lui, a conjuré le sort. « C’est beaucoup d’émotions. Je ne savais pas trop quoi faire au départ. Je l’ai attendu ce premier but. J’en avais mis un avec Le Havre qui avait été refusé pour un hors-jeu imaginaire. Je me venge », a-t-il affirmé en conférence ce de presse.

Loïc Badé sur son premier but en professionnel : « Beaucoup d’émotions. Je ne savais pas trop quoi faire au départ. Je l’ai attendu ce premier but. J’en avais mis un avec Le Havre qui avait été refusé pour un hors-jeu imaginaire. Je me venge. » #SRFC #SRFCMUR pic.twitter.com/JbtZNdzVjg — Pierre Lejolivet (@LejolivetPierre) November 4, 2021