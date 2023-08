RC Lens, Stade Rennais : Courbis torpille les chances de titre des deux clubs

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Interrogé par le journal L’Équipe, Rolland Courbis a abordé les prétendants au titre de Ligue 1 cette saison. Pour l’ancien coach de Montpellier, le RC Lens et le Stade Rennais n'en font pas partie.

Un calendrier qui nuit à leur chance

Le RC Lens jouera la Ligue des Champions cette saison et le Stade Rennais la Ligue Europa. Pour Rolland Courbis, leur programme sera incompatible avec un titre de champion en Ligue 1. « Il faudrait une équipe qui puisse se reposer les mardis, mercredis et jeudis, comme l'a fait Lens la saison dernière. À 2, 3 points près, Lens aurait pu être champion. On aurait applaudi les Lensois, tout en soulignant qu'ils étaient devant la télé les soirs de Coupe d'Europe. Rennes va être en Ligue Europa le jeudi, et c'est la pire des choses au regard du match du dimanche », déclare l’homme de 69 ans. Le RC Lens a perdu beaucoup de ses éléments forts de la saison précédente cet été, contrairement au Stade Rennais qui s’est renforcé.

« Je ne vois pas d’autre favori que Paris » : Rolland Courbis, 70 ans ce samedi, passion intacte

« Je ne vois pas d'autre favori que Paris » : Rolland Courbis, 70 ans ce samedi, passion intacte

