RC Lens - Stade Rennais : frappé par deux coup durs, Stéphan pourrait dégainer son arme fatale

Le choc de ce samedi en Ligue 1 est sans conteste le match entre le RC Lens et le Stade Rennais (21h). Les Sang et Or ont l’occasion de passer devant leurs adversaires du soir et de réintégrer le top 5 de la L1.

Pour ce faire, Julien Stéphan devra composer sans Stven N’zonzi et Clément Grenier, tous deux absents dans le groupe retenu pour le déplacement en Artois. Les raisons de ces défections ne sont pas invoquées mais le coach du SRFC a des solutions dans l’entrejeu pour les compenser (Martin, Léa-Siliki voire Truffert).

Le RC Lens n'a pas intérêt à mener au score...

Surtout, Stéphan sait qu’il pourra toujours compter sur ce qui fait la force du Stade Rennais depuis le début de la saison : sa capacité de réaction presqu’unique. « Seul le Stade Rennais (15) a pris de points que le FC Lorient (14) après avoir été mené au score en L1 cette saison », fait savoir le compte Twitter Stats de Foot. Le RC Lens est prévenu.