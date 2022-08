RC Lens - Stade Rennais : Kalimuendo privé de retrouvailles avec les Sang et Or ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! : une piste aux Pays-bas, une autre en Turquie

Vainqueur de son premier match de la saison ce week-end face à l'AC Ajaccio (2-1), le Stade Rennais enchaîne ce samedi avec un périlleux déplacement sur la pelouse du RC Lens.

Coup dur pour Kalimuendo

Un match que pourrait manquer Arnaud Kalimuendo, arrivé cet été à Rennes en provenance du Paris Saint-Germain et prêté chez les Sang et Or lors des deux dernières saisons. En effet, selon les informations du journal L'Equipe, l'attaquant rennais n'aurait pas participé ce mercredi matin à la séance d'entraînement et souffrirait d'une petite déchirure.

Fabien Chorlet

Rédacteur