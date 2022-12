Reims – Rennes, les compos officielles des deux équipes

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Reims : Diouf – Foket, Agbadou, Abdelhamid (cap.), Locko – Matusiwa, Munetsi - J.Ito, K.Doumbia, Zeneli – Balogun. Rennes : Mandanda – H.Traoré (cap.), Omari, Theate, Truffert – Bourigeaud, Oguchukwu, Tait, Terrier – Gouiri, Kalimuendo.

Reims - Rennes, les compos Ce jeudi (19 heures, sur Prime Vidéo), Rennes se déplace au stade Auguste-Delaune pour y affronter Reims pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Voici les compos pour le premier des deux matchs des Rouge et Noir à l'occasion de cette « celebration week » à la française.

Alexandre Corboz

Rédacteur