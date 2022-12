Reims - Stade Rennais : Genesio minimise la défaite des siens

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! les dessous du dossier Martin Terrier

Auteur d'une première période catastrophique, le Stade Rennais s'est incliné ce jeudi sur la pelouse du Stade de Reims (3-1) pour son match de reprise. S'il n'a pas épargné ses joueurs après le match, l'entraîneur rennais, Bruno Genesio, ne veut pas broyer du noir pour autant et minimise la défaite des siens.

Podcast Men's Up Life

"Il ne faut pas tomber dans le catastrophisme"

"On a commencé le match à la 45e minute, on ne peut pas espérer grand-chose quand on fait une entame de match comme on l’a fait… À la sixième minute on est mené, mais on avait déjà subi trois occasions avant ça. Dans un match, il y a l’aspect tactique, l’aspect technique et aussi athlétique et ça, on l’a un peu oublié. On s’est fait manger dans tous les duels, dans les courses. On a eu la chance de revenir à 2-1 et je pensais qu’on pouvait revenir, voire faire mieux. Mais le troisième but symbolise bien notre match de ce soir… On s’est repris en deuxième période mais en première on a été absent. On a été trop peu agressif et engagé face à une belle équipe. J’espère que ça sera un mal pour un bien puisqu’on ne reparlera plus de notre série d’invincibilité… On a la chance de pouvoir remettre les pendules à l’heure dans trois jours et j’espère qu’on le fera. Il ne faut pas tout noircir, on a été défaillant mais il ne faut pas tomber dans le catastrophisme."

Pour résumer L'entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio, s'est exprimé après la défaite ce vendredi de son équipe sur la pelouse du Stade de Reims (3-1), à l'occasion de la 16e journée de Ligue 1.

Fabien Chorlet

Rédacteur