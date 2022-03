Rennes – Metz, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

L'infirmerie ne désemplit pas au Stade Rennais où Bruno Genesio doit composer sans ses deux gardiens d'expérience Alfred Gomis et Romain Salin ainsi que sans Loïc Badé en défense centrale et ses feux follets Jérémy Doku et Kamaldeen Sulemana. Jérémy Gélin est toujours en reprise.

Les absents du côté de Rennes : Salin, Gélin, Gomis, Doku, Badé, Sulemana (blessés).

Alemdar va enchaîner

Une fois n'est pas coutume, Rennes se retrouve face à un effectif aussi décimé. En effet, avec ses Grenats, Frédéric Antonetti récupère certes Ibrahim Amadou de retour de suspension mais Vincent Pajot a encore trois matchs à purger et six joueurs sont blessés.

Les absents du côté de Metz : Pajot (suspendu), Cabit, Centonze, Delaine, Kana-Biyik, Udol, Maïga (blessés), I.Niane (écarté).

Rennes : Alemdar - H.Traoré (cap.), Omari, Aguerd, Truffert (ou Meling) - Bourigeaud, Santamaria, Martin, Majer - Laborde, Terrier.

Metz : Caillard - Mikelbrencis, Bronn (cap.), Kouyaté, Jemerson, Candé - P.M.Sarr, Amadou, Traoré - Boulaya - De Préville.

Alexandre Corboz

Rédacteur