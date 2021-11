Rennes – Montpellier, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

En sortie d'une trêve internationale plutôt agréable pour ses internationaux, le Stade Rennais avance avec quand même pas mal d'absents contre Montpellier. Pour avoir accumulé les cartons jaunes, Kamaldeen Sulemana, Warmed Omari et Baptiste Santamaria seront suspendus. En phase de réathlétisation durant la trêve internationale, Jérémy Doku postule. Blessé et suspendu lors du dernier match, Jonas Martin sera aussi dans le groupe.

Les absents du côté de Rennes : Sulemana, Omari, Santamaria (suspendus), Gélin (blessé).

Trois suspendus côté rennais

A Montpellier, la bonne nouvelle est le retour de Téji Savanier, suspendu lors de la victoire à Nice (1-0). La moins bonne : l'absence de Jordan Ferri, suspendu. Pedro Mendes se rapproche d'un retour mais n'est pas encore prêt... Contrairement au brésilien Thuler.

Les absents du côté de Montpellier : Ferri (suspendu), P.Mendes (reprise).

Rennes : A.Gomis - H.Traoré (cap.), Badé, Aguerd, Meling - Bourigeaud, Majer, Tait, Terrier - Laborde, Guirassy.

Montpellier : Omlin - Sambia, Estève (ou Thuler), M.Sakho, Ristic - Mollet, Chotard - Wahi, Savanier (cap.), Mavididi - Germain.