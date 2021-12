Rennes – Nice : Bruno Genesio satisfait de ses joueurs malgré la défaite

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Après Christophe Galtier qui a encensé la défense de ses niçois, c’est Bruno Genesio qui a pris la parole en conférence de presse. Le manager du Stade Rennais, défait de l’OGCN ce dimanche (1-2), s’est exprimé de manière positive. « Face à Lille comme à Nice, on manque deux opportunités de créer des écarts avec des concurrents pour l'objectif de fin de saison. Tout n'est pas à jeter sur le contenu, loin de là. Il faut apprendre à gérer d'être une équipe vue différemment par les adversaires », a déclaré l’ancien coach de l’Olympique lyonnais.

En étant dauphin du Paris Saint-Germain, Bruno Genesio a aussi souligné le fait que le Stade Rennais manque d’assurance.

Genesio : « On n'a peut-être du mal à assumer d'être deuxième, c'est possible que ça nous mette une pression négative. On reste une équipe très jeune, j'ai trouvé qu'on était parfois moins libérés. » #SRFC