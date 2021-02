Rennes – Nice : sur quelle chaîne voir le match ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les meilleures déclarations de l'année 2020

Match de grands malades entre Rennes et Nice ce vendredi soir. Battus à Montpellier (1-2) dimanche dernier, les hommes de Julien Stéphan se cherchent un second souffle dans la course à la cinquième place. De leurs côtés, les Aiglons ne répondent plus depuis plusieurs semaines. Malgré quelques soubresauts ponctuels, Nice est aujourd'hui à la lutte pour le maintien (16e) et doit commencer à grapiller pour pour ne pas se faire de frayeur.

Rennes – Nice sur Canal+ Sport