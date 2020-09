Résultat Ligue 1 : le Stade Rennais renverse l'AS Monaco et prend la tête (2-1) !

Ce samedi soir, le Roazhon Park a pu vibrer sur un succès inespéré des Rouge et Noir. Pendant une heure, les hommes de Julien Stéphan ont pourtant joué à l'envers, offrant un but à Wissam Ben Yedder sur une mésentente défensive (28e), perdant Faitout Maouassa (40e) après un tacle de Ruben Aguilar. Mais il est écrit que Rennes a changé et est désormais capable de retourner des scénarios défavorables.

A l'heure de jeu, Wissam Ben Yedder a pourtant expédié une balle de break sur la barre de break incroyable (58e). La suite ? Un changement total de physionomie avec d'abord un poteau de Benjamin Bourigeaud (65e) puis l'égalisation de la tête de Steven Nzonzi sur un centre d'Adrien Truffert (81e) avant qu'une frappe lointaine du jeune latéral droit, sur laquelle Benjamin Lecomte se troue, n'offre un improbable succès et la place de leader aux Bretons (90e+2).

Ici, c'est Rennes bébé !