Résultat Ligue 1 : Stade Brestois 1-1 Stade Rennais (mi-temps)

C'est une belle publicité pour la Ligue 1 qu'ont donné les deux Stade bretons ! Dès la 10e minute, le score était de 1-1. Franck Honorat a ouvert le score pour Brest à la 4e quand, après un centre en retrait de Perraud, il a trompé Salin en deux temps, le gardien rennais ayant détourné sa première tentative. Cinq minutes plus tard, Bourigeaud a égalisé suite à un joli déboulé de Terrier, qui a centré le long de la ligne de but.

Après cette folle entamé, les Rouge et Noir ont eu un peu plus le monopole du ballon mais c'est Brest qui en a fait un meilleur usage. Les Ty'zefs ont frappé les montants à deux reprises, par Mounié à chaque fois (24e, 28e), même si l'attaquant était hors jeu sur la première occasion. A la pause, en tout cas, le score est de parité et le match emballant !