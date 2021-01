Résultat Ligue 1 : Stade Brestois 1-2 Stade Rennais (terminé)

C'était très mal parti pour le Stade Rennais quand Franck Honorat a ouvert dès la 4e minute. Mais, sans paniquer, les Rouge et Noir ont réussi à revenir très tôt dans la partie, grâce à un but de Benjamin Bourigeaud sur un service impact de Martin Terrier (7e). Et avec beaucoup de baraka (trois poteaux ou barres brestois) plus la générosité du corps arbitral, ils sont parvenus à s'imposer.

En effet, le pénalty sifflé à la 77e pour un pied haut de Honorat sur Truffert est très sévère pour le SB29. Un coup franc indirect semblait plus approprié car l'ancien Stéphanois n'avait pas vu son adversaire et qu'il l'a, de plus, touché dans le dos. Mais toujours est-il que pour la 50e d'Eduardo Camavinga, le SRFC a pris trois nouveaux points lui permettant de rejoindre l'AS Monaco à la 4e place avec 36 points. Et de laisser donc l'OM, 6e, à quatre longueurs. Le SB29, lui, reste pour le moment 11e.