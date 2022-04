Stade Rennais - Affaire Arnaud : Genesio pousse un gros coup de gueule

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Lors du point presse avant la rencontre de samedi entre le Stade Rennais et l'ASSE, Bruno Genesio s'est indigné de l'agression dont a été victime le directeur du centre de formation Denis Arnaud, par le père d’un joueur, Noah Françoise. « C’est non seulement condamnable mais inadmissible, a expliqué l'ancien lyonnais. Quelle que soit la situation, il peut y avoir des désaccords, des différences d’opinions, dans le foot c’est comme ça, chacun a un avis. On peut être en désaccord parfois, mais en arriver à ce point-là, c’est inadmissible, mais j’ai envie de dire, malheureusement que le foot est parfois en avance sur la société, c’est aussi le reflet de ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Ça nous fait aussi beaucoup réfléchir sur notre métier et sur l’avenir des éducateurs que ce soit dans les clubs pros ou les clubs amateurs. C’est aussi valable dans d’autres corps de métier, professeurs, policiers. De plus en plus ça devient difficile. »

« Noah est le premier pénalisé »

Et à Genesio d'ajouter, au sujet de Noah Françoise... « Honnêtement, les jeunes sont très bien élevés et sont faciles à gérer. On a aucun problème y compris avec Noah d’ailleurs. C’est le premier pénalisé, il n’y est pour rien. C’est un garçon qui s’est toujours très bien comporté quand il est monté à l’entraînement avec nous. D’ailleurs, ici, tous les jeunes qui composent le groupe pro se comportent de la meilleure des manières. Ce n’est pas là qu’est le problème dans le foot, c’est plus le comportement des gens qui sont autour. »« Si on vient pour entraîner des enfants ou former des joueurs dans un club pro ou entraîner des professionnels, ce n’est pas pour se faire molester au bord du terrain parce qu’une décision n’a pas été comprise, ou n’a pas plu ou qu’on n’est pas d’accord avec cette décision. Il y a d’autres moyens que la violence ou l’intolérance. Il y a une vraie réflexion à avoir. Pas que dans le foot. »

Pour résumer Le coach du Stade Rennais déplore l'agression dont a été victime le directeur du centre de formation du club breton. « C’est non seulement condamnable mais inadmissible, a expliqué l'ancien lyonnais. Quelle que soit la situation, il peut y avoir des désaccords, des différences d’opinions, dans le foot c’est comme ça, chacun a un avis. On peut être en désaccord parfois, mais en arriver à ce point-là, c’est inadmissible. »

Laurent HESS

Rédacteur