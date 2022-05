Stade Rennais : Alfred Gomis prêt à s'aventurer sur un terrain inconnu

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! : la Lazio passe à l'attaque pour Benjamin Bourigeaud

C'est assez rare pour être souligné, L'Equipe de ce dimanche consacre une double page à un joueur du Stade Rennais. Hélas, ce n'est pas pour parler football ou Rouge et Noir... Le portrait consacré à Alfred Gomis fait en effet la part belle à la grande passion du gardien italo-sénégalais : la lecture. On apprend qu'il adore les récits historiques ou bien les biographies.

Mieux : Gomis aurait le projet de se lancer lui-même dans l'écriture ! "Mon pote en sélection Abdou Diallo s'y est déjà essayé et m'y pousse. L'idée me plaît. Après, il faut trouver le temps et la liberté de ton, surtout si tu écris sur le milieu du foot." Un ouvrage sur la vie du Stade Rennais vue de l'intérieur, voilà une idée qui pourrait ravir les supporters bretons !

Raphaël Nouet

Rédacteur