AJ Auxerre - Stade Rennais : allergiques à l'intensité, les Rouge et Noir ne méritaient pas mieux qu'un nul

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Six jours après s'être incliné à domicile face à l'OM (0-1), le Stade Rennais n'a pas réussi à reprendre sa marche en avant à Auxerre (0-0) cet après-midi. Au regard du scénario de la partie, les hommes de Bruno Genesio peuvent se satisfaire d'avoir pris un point car c'est bien l'AJA qui s'est procurée toutes les occasions dangereuses de la partie. Inconsistant en attaque, le SRFC n'a rien montré au niveau offensif et il a surtout confirmé qu'à chaque fois que son adversaire joue intensément, il a beaucoup de mal à exister.

Des attaquants invisibles

Ça avait déjà été le cas contre l'OM dimanche dernier. Les Phocéens exercent un pressing tout-terrain et Rennes n'avait réussi à s'en extraire que dans les vingt dernières minutes, quand leurs adversaires avaient commencé à accuser le coup physiquement après une semaine à trois matches. Cet après-midi, les Auxerrois ont été moins intenses au niveau du combat mais constant dans l'effort et le SRFC n'a rien montré. Amine Gouiri et Arnaud Kalimuendo n'ont jamais réussi à se mettre en bonne position. Pire : leurs partenaires ont eu toutes les peines du monde à les trouver car les deux joueurs, trop légers pour ce genre de partie ou trop jeunes (23 ans pour Gouiri, 20 ans pour Kalimuendo), ont disparu au bout de vingt minutes.

Et le souci, c'est que la lumière n'est pas venue du milieu de terrain, où aucun Rennais n'a tenté sa chance de loin, même un Lovro Majer ou un Benjamin Bourigeaud ayant pourtant une belle frappe de balle. Si le trio de tête s'impose ce week-end, les Rouge et Noir seront à huit points de la Champions League. Trop loin, à onze journées de l'arrivée. C'est surtout dans le rétroviseur que Genesio et ses hommes devront regarder car le LOSC n'est qu'à un point et surfe sur une dynamique, notamment offensive, autrement plus intéressante qu'eux !

Pour résumer Comme face à l'OM (0-1) la semaine dernière, le Stade Rennais a eu du mal à exister face à une équipe auxerroise ayant mis beaucoup d'intensité dans son jeu. Les Rouge et Noir sont toujours 4es de Ligue 1 mais ils ne semblent pas avoir les moyens de viser une place en Champions League.

Raphaël Nouet

Rédacteur