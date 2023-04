Stade Rennais - Angers : agacé malgré la victoire, Genesio s'est frité avec un de ses joueurs

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Vainqueur du SCO Angers (4-2) au Roazhon Park, le Stade Rennais est resté collé au train des clubs européens. Il en faut pourtant plus à Bruno Genesio pour être satisfait de la prestation des siens. « On a conscience qu’on aurait dû faire beaucoup mieux (…) Il est complètement anormal de subir autant d’occasions contre une équipe qui n’avait pas marqué deux buts dans le même match depuis, je crois, 22 rencontres. On s’en sort bien, parce qu’on aurait pu en prendre un troisième, voire un quatrième. Ce n’est pas normal », déplore le technicien qui parle « d'avertissement » sur ce match.