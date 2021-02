Zapping But! Football Club Stade Rennais : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Bretons

Depuis sa défaite face au LOSC en janvier (0-1), le Stade Rennais ne répond plus. Une situation qui s'est encore confirmée hier au Roazhon Park avec la réception de l'ASSE (défaite 2-0). Face à des Verts mal classés, les Bretons n'ont pas existé. Ce qui a provoqué la colère froide de Julien Stéphan hier soir : « Tout le monde est suffisamment lucide pour savoir qu'après un match comme ça, la cinquième place ne tient qu'à un fil, c'est surtout lié au fait que certains de nos adversaires n'ont pas gagné ce week-end », avait notamment martelé le technicien.

« Les matchs sont le reflet de ce qu'on fait actuellement »

Le discours de son capitaine Damien Da Silva est encore plus dur : « Ne pas être bons, ça arrive, mais le comportement : il n’y a pas de révolte ! On se sent faibles aujourd’hui, à la merci de toutes les équipes de L1. Et ce n’est pas la première fois ! Les matchs sont le reflet de ce qu’on fait actuellement. Tout le monde doit se regarder en face et travailler plus que ça ! On est trop gentil, on manque d’agressivité et on se le dit souvent. Se dire les choses, c’est bien, on n’arrête pas de le faire, mais on ne les fait pas sur le terrain ! »

Si Rennes fait figure de gros morceau pour la course à la 5e place, l'ancien Caennais n'a pas manqué de rappeler qu'il ne fallait pas que les Rouge et Noir se prennent pour ce qu'ils ne sont pas en Ligue 1 : « On est dans un très bon club, pas un grand club, il faut jouer avec certaines valeurs et on a tendance à les oublier de temps en temps ». Message passé.