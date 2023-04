Stade Rennais : avant l'OL, Genesio en dit beaucoup plus sur son avenir

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Il y a quelques jours, le média RMC annonçait avec certitude que Bruno Genesio, l'entraîneur du Stade Rennais, pensait à tirer sa révérence. Et qu'il songeait même, déjà, à ne plus entraîner très longtemps au plus haut niveau. L'occasion pour celui qui va retrouver l'OL, dimanche, de faire un point face aux médias et d'en dire beaucoup plus.

"Notre métier est de plus en plus précaire"

"J’ai deux ans de contrat en fin de saison, si on n’est pas européens ce sera un échec personnel, on verra à ce moment-là. Le club a bien communiqué suite à l’info relayée par une radio. Je n’ai rien d’autre à ajouter, pour ma situation personnelle ou par rapport au Stade Rennais. Notre métier est de plus en plus précaire. On consomme, on jette. Ici c'est un peu différent, il y a beaucoup de stabilité, à commencer par l'actionnaire."

A suivre, donc...