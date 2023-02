Stade Rennais : Bourigeaud lance le derby contre le FC Nantes

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Le Stade Rennais et le FC Nantes ont eu pour point commun de vivre une grosse désillusion européenne sur leurs terres jeudi. Les Rouge et Noir se sont faits éliminer par le Shakhtar Donetsk aux tirs au but, après avoir concédé le but du 2-1 - soit le score de l'aller - à la 117e minute. Les Canaris, eux, se sont pris une volée face à la Juventus Turin d'un Angel Di Maria intenable (triplé). Les deux rivaux auront donc à cœur de se racheter lors du derby qui les opposera ce dimanche à 15h à la Beaujoire.

Au club depuis six ans maintenant, Benjamin Bourigeaud s'est bien imprégné de cette rivalité avec les Canaris. Au site de la Ligue 1 qui lui demandait quel était le pire souvenir de sa carrière, le milieu de terrain a répondu : "Je dirais la défaite contre Nantes (2-1 en mai dernier). Je déteste perdre contre Nantes !". Les supporters du SRFC n'auraient pas répondu mieux !