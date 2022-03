Stade Rennais : Bourigeaud veut enfoncer l'OL au classement

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Avant le passage de Bruno Génésio, c'est Benjamin Bourigeaud qui s'est présenté ce samedi en conférence de presse au Stade Rennais à la veille du déplacement sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais, pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Avant ce choc, le milieu de terrain rennais n'a pas caché sa volonté de distancer encore un peu plus les Gones au classement.

"On aime ça, la compétition, les gros matchs. On travaille pour vivre ce genre de matchs. On a la chance d’enchainer après un match de coupe d’Europe un match de championnat mais de type européen. C’est ce qui nous donne envie de nous surpasser chaque week-end. (...) Oui on peut mettre Lyon loin au classement mais le championnat est encore long, il reste beaucoup de matchs. Face à des concurrents directs, c’est toujours bien de prendre les points nécessaires. Lyon a toujours eu des fins de saisons alléchantes, ils aiment ça et nous aussi. On devra faire front, car ils ont beaucoup d’atouts dans leur équipe. On est préparés à ça."

[#ConfSRFC]



La conférence de presse de Bruno Genesio & @BourigeaudB29 avant #OLSRFC aura lieu à 13h15.🎙



📲 Exceptionnellement, celle-ci sera à suivre en live tweet aujourd'hui. pic.twitter.com/K8ygqauvGL — Stade Rennais F.C. (@staderennais) March 12, 2022