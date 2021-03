Stade Rennais : Bruno Genesio a l'OM dans le viseur

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les meilleures déclarations de l'année 2020

Le Stade Rennais a annoncé ce jeudi soir que Bruno Genesio était son nouvel entraîneur. Il succède à Julien Stéphan, qui a démissionné lundi en raison de son incapacité à trouver des leviers pour relancer l'équipe. L'ancien Lyonnais a livré ses impressions au site officiel des Rouge et Noir et expliqué qu'il voulait redresser la courbe des résultats le plus rapidement possible. Or, le prochain match de Rennes sera mercredi au stade Vélodrome contre l'OM !

"L’urgence est de rétablir une situation difficile"

« Redresser la situation est le plus important dans un premier temps. On verra après s’il y a la possibilité de finir à une place de 5e ou 6e. L’urgence est de rétablir une situation difficile. Encore une fois, j’ai une grande confiance en ce groupe et en ce club. Je tiens à remercier Monsieur Pinault qui a été déterminant dans mon choix au travers de notre rencontre. »

« Il y a une équipe, un effectif et un club très bien organisé, bien structuré avec un projet intéressant. Il faut positiver. On sait qu’une saison est faite de moments difficiles mais c’est un beau challenge à relever pour tout le monde, de montrer que l’on a du caractère et que l’on est capables de sortir de cette situation. »