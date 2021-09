Stade Rennais : Génésio a planché sur une lacune bretonne avant le Stade de Reims

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

S'il n'a pu disposer que de huit joueurs de champs et deux gardiens durant la trêve internationale de septembre, Bruno Genesio a quand même pu travailler certains points au Stade Rennais. En effet, hasard des sélections, le technicien breton a eu la chance de pouvoir compter sur trois milieux (Santamaria, Tait, Bourigeaud) et trois attaquants (Guirassy, Laborde, Terrier), tous titulaires potentiels. Un « luxe dans cette période » pour préparer la réception du Stade de Reims.

La pire attaque de L1 a eu quinze jours pour travailler

Comme le rapporte Ouest-France, Bruno Genesio a donc axé une partie de son travail sur les exercices devant le but ... Dans l'espoir justement de relancer la pire attaque de Ligue 1 (3 buts marqués en 4 matchs seulement).

Comme l'a justement expliqué Martin Terrier, les offensifs ont eu le temps de se découvrir avec la recrue Gaëtan Laborde (ex-Montpellier) et de commencer à plancher sur les automatismes : « On a pu faire connaissance avec Gaëtan et ça s’est très bien passé. Il y a eu des séances très ludiques ». Bruno Genesio a également organisé un tournoi de padel avec ses joueurs pour resserrer les liens.