Stade Rennais : Génésio compare Terrier à un ancien de l'OL et du PSG

Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Le Stade Rennais réalise une incroyable saison en Ligue 1 et dépasse toutes les attentes du début de saison. Actuel troisième du championnat, le club breton peut encore accrocher la seconde place et se qualifié directement en Ligue des Champions. Martin Terrier est l’un des joueurs les plus important de Bruno Génésio cette saison. L’attaquant rennais vient d’être élu joueur du mois de mars en Ligue 1.

Présent en conférence de presse, Bruno Génésio a évoqué les performances de son joueur : « Il me fait un peu penser à Franck Gava, par sa faculté à marquer des buts, à faire marquer, à se placer entre les lignes, sa qualité technique et son intelligence. Il a pris plus de conscience dans sa régularité, il a plus de continuité dans ce qu’il fait avec le ballon, et sans aussi. »

Adam Duarte

Rédacteur