Stade Rennais : Bruno Genesio s'est fait une grosse frayeur sur la fin à Reims

Même si tout n'était pas parfait, Bruno Genesio a appuyé sur l'aspect comptable de cette victoire à Reims : « On fait quatre points sur six en deux déplacements, c’est important. La deuxième chose, c’est que j’ai bien aimé notre faculté, après une entame très difficile, à se remettre dans le match grâce à notre jeu, ce qui fait notre force à savoir la maîtrise technique et les mouvements. J’ai bien aimé aussi qu’on soit capable de marquer trois buts face à l’une des meilleures défenses du championnat à domicile. Et ce que j’ai moins bien aimé évidemment, c’est notre fin de match, avec peut-être un petit relâchement après le troisième but, un manque de sérénité à 3-1 alors qu’il n’y avait pas lieu de s’affoler ».

Les frayeurs de la fin de partie ont quand même agacé l'ancien coach de l'OL : « J’ai dit à mes joueurs qu’il ne fallait pas qu’ils me fassent trop de matches comme ça, parce que je commence à être âgé, et je perds quatre à cinq d’espérance de vie. Donc il faut qu’ils me ménagent beaucoup plus. Lorsqu’ils reviennent à 3-2, il reste une dizaine de minutes, ça pousse, on n’est pas à l’abri d’une erreur, d’un coup de pied arrêté, d’un exploit adverse, et ça aurait été un gros regret, après avoir mené 3-0 à l’extérieur ici, de repartir avec seulement un point ».

La réaction de Genesio après Reims - Rennes S'il retient en premier lieu la victoire de son Stade Rennais sur la pelouse du Stade de Reims (3-2), Bruno Genesio a reconnu avoir vécu un match compliqué au stade Auguste-Delaune. La fin de match lui a fait perdre de l'espérance de vie.

Alexandre Corboz

Rédacteur