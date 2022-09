Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! : une piste aux Pays-bas, une autre en Turquie

Remonté comme rarement à l'issue du match nul du Stade Rennais face à Troyes (1-1), Bruno Genesio n'a pas ménagé ses joueurs. « Est-ce que je suis déçu de mon équipe ? Clairement... Ça peut arriver de buter sur une équipe qui défend bien, ce qui m'embête le plus c'est notre première mi-temps. On a eu le ballon mais on n'a rien fait. Ce sens du sacrifice, ces courses qui demandent de la générosité, on ne les a pas faites alors qu'on a eu la possession. Le résultat est décevant mais c'est surtout le comportement qui a été décevant, notamment en première période », a-t-il attaqué.

S'il a fait deux changements à la pause, l'ancien coach de l'OL en aurait fait beaucoup plus si c'était possible tant il était remonté : « Je ne pense pas qu'il y ait un problème de confiance, mais on doit se remettre la tête à l'endroit très vite. On a fait preuve de suffisance en première mi-temps, on a joué un peu comme des touristes... On n'a pas bien digéré toutes les éloges qu'on a eues », a-t-il conclu.