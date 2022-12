Stade Rennais : Bruno Genesio veut imiter un club de Bundesliga

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Sur la concurrence accrue en deuxième partie de saison

« Avec les retours de Warmed (Omari) et Baptiste (Santamaria), on va avoir un groupe très étoffé, à la fois en nombre et en qualité, mais aussi avec des joueurs très proches les uns des autres. Ceux qui ne vont pas jouer auront une frustration plus importante, parce que les choix vont être plus difficiles à faire. Mais ça aussi, ça fera partie des choses que j’évoquerai avec eux très prochainement quand tout le monde sera rentré ».

Sur l'objectif podium

« Oui, il faut avoir cette ambition-là. Il ne faut pas être prétentieux, fanfaronner, mais on a les moyens de lutter pour les places européennes et le podium. Mais on n’est pas tout seul, car il y a beaucoup de très bonnes équipes, à commencer par celle qui est devant nous, Lens. Marseille, Monaco, Lille qui est une très bonne équipe. Lorient qui est là et ce n’est plus un hasard. Et peut-être que Lyon et Nice, qui ont un peu raté leur première partie de saison, auront l’opportunité de revenir grâce à cette coupure. Ça fait beaucoup d’équipes pour les trois, quatre premières places ».

Le projet Leipzig

« Oui, la place finale sera essentielle pour continuer à travailler avec une ossature de groupe assez intéressante, continuer à progresser. Mais je crois qu’on a une force au club, c’est la formation. Beaucoup de jeunes joueurs pointent le bout de leur nez et font même un peu plus que le pointer. C’est quelque chose que l’on doit renforcer et développer. On doit s’inspirer de certains clubs européens comme Leipzig. C’est une direction dans laquelle on doit tendre ».

Les quarts de finale de Ligue Europa en ligne de mire

« Les objectifs de 2023 ? Ce serait d’être européen une nouvelle fois, pour la sixième saison consécutive. De faire un bon parcours en Ligue Europa, parce que c’est une belle compétition. Aller en quarts de finale, être dans les seize ou huit dernières équipes, ce serait un beau parcours. Et j’ai une attention particulière pour la Coupe de France cette année ».