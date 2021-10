Stade Rennais : Bruno Genesio victime d'un nouveau coup dur pour une pépite offensive

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

S'il devait théoriquement repartir au combat sur le marathon d'octobre – novembre avec toutes ses troupes à l'exception de Jérémy Gelin, Bruno Genesio a annoncé une mauvaise nouvelle en conférence de presse ce vendredi.

Absent depuis le mois d'août et la réception de Nantes (1-0), Jérémy Doku a rechuté lundi à l'entraînement en se faisant mal au genou sur « un geste bénin » (dixit son coach). Touché au ligament latéral externe, l'international Belge pourrait encore être sur le flanc un long moment.

Doku encore parti pour quelques semaines d'absence

« C’est un coup dur. Quand un joueur se blesse, on est toujours inquiet. Il était très bien, a fait beaucoup d’efforts pour revenir, avec une fraîcheur mentale parfaite. Ce n’est jamais facile quand vous sortez d’une blessure assez longue, que vous avez fait beaucoup d’efforts pour revenir et que vous êtes fauché en plein vol. Il faut encaisser. C’est un joueur important, on a déjà fait huit semaines sans lui, on va de nouveau en faire quelques-unes, ce n’est pas une bonne nouvelle. Ça fait partie des aléas d’une saison », a expliqué Bruno Genesio qui assure que son joueur ne sera pas opéré et pourrait néanmoins reprendre avant Noël.